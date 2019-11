Kira Miró hace frente a uno de los momentos más duros de su vida después del inesperado fallecimiento de su padre, Pepe Macdonald, y después de varios días de silencio, la actriz por fin se ha animado a hablar y escribirle unas emocionantes palabras de despedida al que sin duda es el hombre de su vida.

Ha sido a través de Instagram donde Kira ha optado por compartir una serie de imágenes junto a su padre en las que ha querido recordarle: "Todavía creo que estoy soñando y que vas a aparecer con tu gorro y tus maracas a despertarme con esa música de las mañanas. Porque siempre había que despertarse bailando! Todavía creo que me vas a dar uno de esos abrazos que solo tú sabes dar porque lo haces con toda tu alma, como buen "abrazologo" que dices ser. Todavía creo que vamos a pasear por las Canteras y vamos a tener que parar cada 3 metros a saludar a alguien porque, otra cosa no, pero a "public relations" no te gana nadie. Todavía creo que vamos a reír juntos y a hacer reír a la gente con tus bromas y tu particular sentido del humor, tan único, tan tuyo... Todavía creo que te voy a poder mirar a esos ojos que tienes y me vas a hacer la ola con tus cejas y tu mirada de seductor nato. Pero por ahí arriba deben estar un poco aburridos y te han debido de reclamar antes de tiempo. Hace falta que el gran Pepe Macdonald amenice el mundo de las cielos y como, si a ti te dicen "ven lo dejas todo" has optado por subir a cantarles un par de canciones y a echarte un par de "tales y cuales" por allí. Vuela papiiiiiii vuela alto, que yo seguiré echándote de menos cada minuto e intentaré estrujar la vida como tú lo hiciste. "Ante el peligro: valor hija" te prometo que lo haré", ha escrito emocionada.

La publicación ha recibido muchos comentarios de apoyo y ánimo por parte de un gran número de rostros conocidos, entre los que destacan Alex Adrover: "Un beso mu grande de toda la familia", Alejo Sauras: "Los que te queremos con locura, que somos unos cuantos, tenemos el corazón contigo, te mandamos todo nuestro cariño, y te recordamos que estamos precisamente para estos momentos... Ánimo cariño, te quiero mucho....", Miguel Ángel Muñoz: "Que orgulloso de ti estará..." o Helen Lindes: "Lo conocí hace muchos años y sin duda es de esas personas de las que no te olvidas. Curiosamente hoy me acordé de él y de una anécdota que algún día te contaré y ahora leo esto. Mucho ánimo y todo mi cariño a la familia".