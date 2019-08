Jorge Fernández ha utilizado sus redes sociales para mostrarse de lo más sincero ante sus seguidores. El presentador de 'La ruleta de la suerte' y el 'El juego de los anillos' ha compartido una imagen donde posa sin camiseta mostrando su cuerpo sin ningún tipo de filtro: "Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: Es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento. Como os decía, el objetivo de esta foto, sin filtros, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real)".

Una fotografía que ha querido utilizar para hablar de los problemas digestivos que está teniendo y que le han provocado esta notable pérdida de peso: "Es cierto que he perdido 8 o 9 kg en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve, pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real. Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja. El 80% de tu bienestar pasa por tu salud intestinal, y si no la tienes, difícilmente estarás bien en el resto de aspectos. Esto sólo lo pueden corroborar los o las que han pasado por algo así. Llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir...".

Además, con este post, el presentador pide respeto ya que asegura que recibir comentarios sobre lo delgado que está "no ayuda mucho a la salud mental". Y es que según confiesa "la mayoría de la gente, sin conocerme ni si quiera preguntarme qué me pasa, me diga con el morro retorcido eso de: Qué flaco estás no? Come algo!!!! Al final del día creedme que llega a hartar!".

Esperemos que este post de Jorge Fernández ayude a la reflexión…