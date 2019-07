Irene Rosales ha aprovechado los días en la playa para compartir una imagen en la que aparece luciendo cuerpazo en bikini. A pesar de haber tenido dos hijas, la mujer de Kiko Rivera puede presumir de un gran físico, aunque eso no la exime de recibir críticas. Y ante la oleada de comentarios negativos, en los que incluso llegan a preguntarle si está embarazada otra vez, Irene no se ha quedado callada y ha respondido de forma contundente.

"Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que NO. Simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto pero estoy super feliz y orgullosa de mi cuerpo, no quiero o pido más", ha explicado la nuera de Isabel Pantoja a través de Instagram Stories . "Estoy delgada pero no tengo un vientre totalmente plano y tampoco abdominales. Pero tengo que deciros que estoy muy feliz con mi cuerpo y con que esté lleno de salud, pues lo demás la verdad es que me importa bien poco". ¡Dale al play arriba para ver el vídeo!

Ella no es la única del clan Pantoja que recibe críticas debido a su físico, ya que Anabel Pantoja, prima de Kiko, también ha sido atacada recientemente por el aspecto de sus rodillas. Y no es la primera vez, ya que muchas otras veces ha recibido insultos por su peso.

