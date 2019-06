La reacción de Anabel Pantoja ante los duros insultos recibidos por su peso tras publicar esta foto en topless

Anabel Pantoja se había propuesto dar un cambio radical a su físico mediante un programa según el cual iba perder peso y tonificar su cuerpo, aunque parece que los planes de la colaboradora televisiva se han visto algo truncados.

La misma Anabel ha reconocido que el estrés y la ansiedad le han impedido perder el peso que quería e incluso ha ganado unos kilos más, aunque no por ello ha dejado de subir fotos provocativas en las que se muestra con poca ropa. Y es que lo más importante es quererse y aceptarse a uno mismo...

No es la primera vez que la sobrina de Isabel Pantoja se arriesga con un topless o con una foto en bañador, demostrando así que ella se siente orgullosa de sus curvas. "Todos los veranos me pasa lo mismo, yo estoy encantada con mis curvas", ha confesado. "Me duele decirlo así, pero estoy acostumbrada a este tipo de comentarios. Si todo el mundo sube fotos así, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Porque tengo kilos de más?".

Sin embargo, una de las últimas instantáneas que ha compartido la han convertido en objeto de un sinfín de críticas y faltas de respeto, ante las cuales no se ha quedado callada. "Pido disculpas por las lorzas, por la foto y por mostrarme tal como soy", escribía a modo de respuesta Anabel.

A pesar de todo, la joven pasa por una de sus etapas más felices, ya que su novio acaba de proponerle matrimonio de la forma más inesperada.