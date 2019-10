Cristina Pedroche ha querido sacar a la luz el continuo acoso que recibe a través de sus redes sociales. Son muchos los perfiles que, utilizando el anonimato que dan los perfiles de este tipo de plataformas, no tienen reparos en insultarla o lanzarle todo tipo de comentarios.

De ahí que la colaboradora de 'Zapeando' y 'El Hormiguero' haya sacado a la luz algunos de los mensajes que recibe. A través de sus Stories de Instagram ha compartido algunos de los improperios a los que tiene que hacer frente a diario.

"Qué bien les va a quedar la nueva colección a las mongolas como tú", "Menuda tonta del culo y payasa que eres", "A ver si te secuestran y no se te ve más el pelo", "Qué pena de cáncer te entre, mala persona" y "Ojalá te violen entera y te dejen tirada en algún lado, cerda", son tan solo algunos de los ejemplos.

"Me da pena la verdad", ha escrito Cristina junto a las publicaciones. Y es que no es la primera vez que planta cara a este tipo de situaciones ya que su elección de vestuario también suele recibir un gran número de críticas, por lo que el año pasado escribía: "Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas".

