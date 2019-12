Clara Lago está harta de que muchos seguidores se fijen continuamente en su físico. La actriz recibe constantemente comentarios que cuestionan su delgadez y las críticas se suceden una tras otra: "Chiquilla come un puchero", "Qué delgada estás" o "Qué triste lo de tu anorexia", son algunos de ellos.

Ahora Clara ha querido responder a todos ellos a través de una entrevista en El Correo donde ha dicho alto y claro: "Tengo esta constitución, como sano y entreno a diario, así que no engordo". Y añade: "Nunca he sido una mujer curvilínea y eso me hubiera gustado. No me importaría, de repente, tener tres tallas más de sujetador. Pero oye, también acepto lo que hay encantada".

Bien sabido es que Clara está muy involucrada con el veganismo: "Fue una decisión por un tema ético moral de corte ecologista y me aporta una tranquilidad a nivel de conciencia importante". Defiende su estilo de vida y dice: "Me siento lleno de energía y mis chequeos anuales demuestran que estoy perfecta".

Seguro que te interesa...

Así habla Clara Lago de Dani Rovira meses después de su ruptura