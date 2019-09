María G. de Jaime y Tomás Páramo ya son marido y mujer. La pareja de influencers al fin ha pasado por el altar después de 5 años de relación y un hijo en común, en una ceremonia de lo más íntima y romántica que ha estado llena de rostros conocidos.

Entre los invitados podemos destacar la presencia de María Pombo y Pablo Castellano, quienes también se daban el 'sí quiero' este verano en una mediática boda, Dulceida y su inseparable mujer Alba, la modelo Marta Lozano e incluso la mismísima Victoria Federica, gran amiga de los novios. Y, como no podía ser de otra forma, los looks no defraudaron. Empezando por el vestido de la novia, un diseño de Flor Fuertes con maxi hombreras, manga de tres cuartos y una capa XXL, siguiendo con el estilismo en fucsia de Dulceida o el vestido en rosa pastel con plumas de Marta Lozano.

Cabe recordar que los siguientes influencers pendientes de casarse son Marta Pombo y su novio Luis, aunque después del escándalo de una supuesta infidelidad por parte de él, todavía queda pendiente descubrir si finalmente se darán el 'sí, quiero', tal y como estaba planeado.