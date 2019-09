Marta Pombo, hermana de la famosa influencer María Pombo ha estallado ante las continuas acusaciones de infidelidad que pesan sobre su chico, Luis, y lo ha hecho a través de un vídeo en el que ha salido a defenderle después de que ciertos seguidores le hayan asegurado que le vieron en una discoteca de Santander besando a otra chica. Algo, que incluso podría haber trastocado los planes de boda de la joven, que tras la mediática e inolvidable boda de su hermana María con Pablo Castellano, era la siguiente en pasar por el altar.

Ante tal cantidad de comentarios al respecto de la situación, Marta se manifestaba vía Instagram Stories asegurando de forma muy tajante que: "No paso por la mejor época, pero no quiere decir que todo lo que se dice sea verdad porque no lo es. Hasta aquí mi reflexión de hoy, bye". Pero no fue hasta horas después cuando terminaba por explotar y se ha pronunciado de nuevo...

Un vídeo, que rápidamente se ha viralizado a través de las redes sociales, donde además la hermana de la famosa influencer desmiente tajantemente que el chico que aparece supuestamente en las fotos sea su chico, ya que este luce un tatuaje en uno de sus brazos que él no tiene. ¿Hasta dónde llegará esta polémica? ¿Defenderá María Pombo a su hermana? ¡En el vídeo te contamos todo lo que ha dicho la hermana de la famosa influencer!

Seguro que te interesa...

Todo lo que tienes que saber sobre Pablo Castellano, el marido de María Pombo