Aurah Ruiz confiesa qué se ha retocado en su cuerpo

Aurah Ruiz se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a las críticas que han cuestionado su cuerpo, y esta vez la influencer ha decidido hablar sin tapujos y confesar qué retoques estéticos se ha hecho.

La influencer ha vuelto a su canal de Mtmad publicando un vídeo donde cuenta con detalles qué se ha retocado de su cuerpo: pechos, labios y bolsas.

"Mi cuerpo de pecho para abajo es mío. No tengo el culo puesto, ni tengo una lipo. Me he pinchado el labio en varias ocasiones y también las bolsas", unos retoques que defiende siempre y cuando te hagan sentirse mejor contigo misma: "Estoy muy a favor de los retoques que quiera hacerse una mujer. Siempre que se sienta satisfecha de sí misma".