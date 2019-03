Las fotos que demuestran lo mucho que ha cambiado Arturo Requejo

¿Te acuerdas de Arturo Requejo? Pues seguramente que si ahora te cruzases con él, no lo reconocerías…

Desde hace tiempo Arturo Requejo, que mantiene una relación estable con la cantante Merche, vive alejado de la vida y la opinión pública, por lo que el recuerdo que tenemos de su imagen dista mucho de la actual.

Hace semanas a través de las redes sociales surgió un divertido challenge donde la gente comparaba su aspecto de ahora con una foto de hace diez años. Y el cambio de Arturo es sorprendente…

"No soy muy fan de las #challenges pero esta me parece inofensiva. Foto 1, Santa Barbara, CA. 32años, 93kg Foto 2, Guadalajara, Spain, 42, 83kg. No volvería a ese día ni loco!", escribe Arturo junto a esta sorprendente comparación.