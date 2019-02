La reflexión de Ares Teixidó tras perder miles de seguidores

Ares Teixidó ha sido una de las muchas afectadas tras la limpieza que ha hecho Instagram de usuarios que eran perfiles fakes o cuentas en desuso. La presentadora ha perdido un total de 2.500 seguidores y ha querido hacer una reflexión sobre el pánico generalizado que ha habido por esta decisión de la red social.

“Hoy ha habido un pánico generalizado por la pérdida de seguidores en Instagram. Parece ser que el Sr. Instagram ha decidido hacer una limpieza eliminando cuentas fake o en desuso para que haya una interacción más real entre los usuarios. Calma influencers. El mundo sigue”, ha comenzado diciendo.

Pero ha querido señalar que aunque tanto ella como otras muchas caras conocidas, como ha sido el caso de Ariana Grande que ha perdido 3 millones de followers, hay que conservar la tranquilidad porque las personas que más quiere siguen estando.

“Saber que mis amigos, mi familia y mi chico siguen conmigo, que ellos no van a desaparecer de la noche a la mañana de un plumazo y si fuese así, ahí sí tendríamos un problema de verdad. This is the real life. Tanto drama ya. #Influmierder”, termina diciendo Ares.