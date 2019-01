La sorprendente respuesta de Alba Carrillo ante el compromiso de Feliciano López con Sandra Gago

Feliciano López y Sandra Gago han empezado muy bien el año, ya que acaban de anunciar su compromiso. Desde que se dio a conocer la noticia, Alba Carrillo ha sido el centro de atención para ver qué opinaba al respecto. A pesar del número de llamadas recibidas cuando se conoció el compromiso, la modelo no se quiso pronunciar.

Sin embargo, ahora se ha referido al futuro matrimonio a través de una foto en Instagram, que ha acompañado de una indirecta: "No me mire así señor Salvador... a mí también me han llamado loca y, alguna vez, genio. Lo que tengo claro es que tengo que darle la razón en una cosa: "No hay nada más sureal que la realidad".

Aunque Alba no hace mención a su ex marido, de quien se divorció en el año 2016, ni a su futura mujer, acompañó la frase de un hashtag de lo más aclarador: "#ABuenEntendedor…". A raíz de esto, sus seguidores dieron por seguro de qué se trataba.

Han sido varias las personas que han hablado sobre el comentado compromiso, entre los que se encuentran Lucía Pariente, su madre, y Mónica Hoyos. Pero a diferencia de ellas, Carrillo ha querido responder mostrando mucho humor e ironía ante la situación.