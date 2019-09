Adriana Abenia acaba de demostrar que no tiene miedo a mostrarse tal cual es al natural, y es que si hace poco compartía un desnudo que dejaba a sus seguidores sin palabras, además de presumir de cuerpazo, ahora ha a sacado a la luz su lado más real.

"Solo yo. Sin maquillaje, sin peinar y después de un largo día", ha escrito junto a una imagen en la que se la ve completamente al natural y despeinada mientras descansa en el sofá.

Y los comentarios halagándola no han dejado de sucederse: "Tú eres la belleza y punto... Y te adoro y te tengo manía de bonita que eres ja ja", "Y no se puede estar más sexy", "Como todas cuando no nos arreglamos, es así y nos aceptamos como somos", le han escrito en la publicación.

