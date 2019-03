Sergio Ramos copia el look de un famoso cantante

Empieza a ser frecuente que Sergio Ramos de la nota con sus looks atrevidos. Esta vez lo ha hecho imitando a un famoso cantante, 'El Barrio', quien se caracteriza por llevar un sombrero de ala ancha. El defensa es un gran seguidor y en algún momento ha confesado que su música le acompaña en cada viaje que hace.

Ahora, el futbolista ha tenido la ocasión de conocer a su ídolo en persona y ha querido compartir ese momento tan especial con sus seguidores publicando una fotografía del encuentro en su perfil de Instagram. "Con todo mi cariño y admiración, para uno de los más grandes de nuestra música, mi compare Selu (El Barrio). Por acompañarme en los viajes y emocionarme haciéndome sentir sus letras en todos los capítulos de mi vida", escribía junto a la imagen.

Una curiosa instantánea en la que ambos van prácticamente igual pues sus ropas son muy parecidas. Un look que no ha dejado indiferentes a sus seguidores, quienes comentan las pintas del jugador. Y aunque hay opiniones variadas sobre su look, todos coinciden en que este nuevo atuendo es mucho mejor que el del abrigo azul.