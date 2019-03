Kendall Jenner está dispuesta a tener una cita con Cristiano Ronaldo

EL JUGADOR DEL REAL MADRID HA DADO UN LIKE A UNA DE SUS FOTOS

Parece que Cristiano Ronaldo se ha enterado de que la relación entre Kendall Jenner y Harry Styles no pasa por su mejor momento y ha decidido entrar en acción. El jugador del Real Madrid le ha dado un 'like' a Kendall en su cuenta de Instagram. Ante esto la modelo ha revelado a fuentes cercanas que no le importaría conocer al astro del fútbol en persona.