La indignación del entorno de Jesé Rodríguez por la actitud de Aurah Ruiz

El entorno de Jesé Rodríguez está indignado. Si hace unos días Aurah Ruiz afirmaba que el futbolista le había dejado por otra, señalando a la madre de los dos hijos mayores de Jesé, Melody Santana, como la ‘otra’, el culebrón continua.

Y es que Melody no tardó en desmentir las palabras de la canaria con un comunicado, al que ahora Aurah ha respondido sentenciando que la ex de su ex le está encubriendo. Y es que hace un año Santana denunciaba a través de las redes sociales el mal comportamiento de Rodríguez como padre, pero en el comunicado se retractaba de sus palabras asegurando que cumple su papel de progenitor a la perfección.

Los íntimos del jugador del Stoke City han hablado para Look mostrando su disconformidad con Ruiz, que asegura que el jugador ha abandonado al hijo que tienen en común, Nyan, enfermo desde que nació: “Es mentira que Jesé no quiera ver a su hijo como dice ella. Él quiere verlo, pero no puede hasta que los abogados de ambas partes se pongan de acuerdo porque ella no le permite ver a Nyan. La última vez le montó un espectáculo en Las Palmas”.

Además, insisten en la buena predisposición de él para que Nyan se recupere: “Jesé está sufriendo mucho y aunque él esté en Londres sabe perfectamente cómo está su hijo. Si no se preocupara por el pequeño no se habría gastado 50.000 euros en trasladar a su hijo, así como en su recuperación”.

La relación de Aurah y Jesé siempre ha tenido altibajos, sobre todo desde que en noviembre ella le acusara a través de un vídeo en directo que publicó en sus redes sociales de preferir irse con sus amigos de cena antes que visitar a su hijo en el hospital. Algo con lo que el círculo del futbolista no está nada de acuerdo: “Ella maquilla todo. Quiero que se sepa que es mentira que ella tan solo sale del hospital para ducharse. Este miércoles fue al partido del Real Madrid contra el PSG y hace tan sólo unos días estaba en una fiesta privada…Además sigue teniendo el coche de Jesé“, le reprochan.