Iker Casillas y Sara Carbonero dan comienzo a las vacaciones con una fiesta en Navalacruz

Iker Casillas y Sara Carbonero ya han comenzado sus vacaciones según hemos podido ver en las redes sociales donde han publicado las primeras instantáneas de sus vacaciones antes del cumpleaños de su hijo Lucas. El matrimonio decidió pasar unos días en Navalacruz, Ávila, donde fueron recibidos con una gran fiesta.

Si hace unos días, viajaba la pareja a Madrid por el segundo aniversario de la marca que lleva Sara junto a sus ex compañeras de trabajo, Slow Love, esta vez les hemos visto disfrutar de nuevo pero rodeados de su familia en el pueblo del portero.

"¡Buenos días! Aquí no hay wi-fi pero encontramos mejor conexión", escribió la periodista junto a una foto en la que aparece junto al pequeño Martin en medio del campo contemplando la naturaleza.

Pero no solo han disfrutado de la naturaleza, ya que el pueblo les recibió con una fiesta en la que no pudo faltar una charanga, comida y actuaciones. No es de extrañar que la pareja sea tan querida en el pueblo ya que no han dejado de compartir fotos con ellos y de lo bien que se lo pasaron en la fiesta.

Aunque Iker no ha compartido ninguna foto del gran fin de semana, Sara ha sido la encargada de dar a conoer cada momento con sus seguidores donde hemos podido ver que han estado acompañado de amigos portugueses:"Amigos portugueses felices porque han sobrevivido al fin de semana", escribía la periodista en la publicación.