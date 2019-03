Daniela Ospina, la mujer de James Rodríguez, estrena nueva imagen

La mujer de James Rodríguez vuelve a ser noticia y otra vez por su aspecto físico. Daniela Ospina se ha dejado ver últimamente con una imagen de lo más diferente a la que pudimos observar a su llegada a España el pasado verano, cuando durante la presentación como jugador del Real Madrid de su marido, las redes sociales se inundaron de críticas hacia el aspecto físico de la WAG.

Los insultos iban desde 'fea' hasta 'travesti', algo que, como a culaquier persona, no sentaron nada bien a la joven de 22 años. Sin embargo, Daniela no dudó en recurrir a Twitter para escribir: "Disculpa si no cumplo tus expectativas, mi prioridad es cumplir las mías", y así dejaba claro que las críticas no le afectaban.

No obstante, parece ser que la mujer y madre de la hija de James, Salomé, ha decidido recurrir a la cirugía para perfilar su rostro y refinar así su aspecto, evitando los insultos que la tachaban de demasiado 'masculina'. Lo que más llama la atención es su nariz, mucho más fina que antes gracias a una supuesta rinoplastia. Del mismo modo, sus looks son muchos más elegantes y chic que sus pasados outifits, más 'casual' y deportivos.