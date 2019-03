Cristiano Ronaldo podría ser demandado por acoso sexual por la Miss Bum Bum 2016

Erika Canela, la que fuera Miss Bum Bum 2016, estaría dispuesta a denunciar a Cristiano Ronaldo por acoso. Según sus palabras, mantuvo una relación de dos meses con el futbolista, tal y como ha contado el The Sun, pero desde que ella le pusiera fin al romance, ha recibido continuos mensajes e insultos de lo más ofensivos.

Aunque Erika no ja podido confirmar quien se esconde tras ello, está dispuesta a interponer una demanda contra el portugués y acabar con la situación: “Dijeron que arruinarían mi vida. Dejé de comer, no podía dormir y no quería salir más”, ha relatado al mismo medio.

Cristiano no se ha manifestado al respecto, como tampoco Georgina Rodríguez, a quienes se les ve mejor que nunca compartiendo unos días juntos en la nieve o con continuas publicaciones en las redes sociales donde les podemos ver disfrutando de lo lindo y pasar de este tipo de historias.