Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3, las más vistas de la televisión

Alberto Chicote y Cristina Pedroche volverán a ser los presentadores de las Campanadas en la cadena de Atresmedia. Una cita que ya llevan repitiendo nueve años consecutivos y que, año tras año, han ido conquistando a la audiencia hasta conseguir ser las más vistas de toda la televisión.

Las Campanadas de Antena 3 ya han hecho historia y son las más vistas de la televisión, consiguiendo por primera vez hace tres años ser la primera cadena privada en alcanzar el liderazgo. Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a ser los encargados de despedir el año, juntándose con los espectadores en los últimos años para recibir el 2025, en directo y desde la Puerta del Sol.

Cristina Pedroche asegura: “Para mí es un honor que me elijan otra vez para despedir las Campanadas y ya es mi undécima vez. Es una responsabilidad porque es el último programa del año, la última retransmisión, la noche más mágica del año y quiero que salga todo perfecto y estar a la altura de esa magia que se desprende en la Puerta del Sol cada 31 de diciembre. Es algo único y haberlo podido repetir tantos años es una suerte. Este año me lo tomo como una ilusión renovada, con una ilusión extrema. Creo que es el año más grande de todos y que cada uno lo entienda como quiera. Es el año en el que más Pedroche va a haber. Va a ser un año a lo grande”

Para Alberto Chicote, “tener la oportunidad de hacer las Campanadas en este undécimo año es un privilegio. Siempre lo ha sido. Formar parte de ese momento único en el que todo el mundo en España está pendiente del reloj de la Puerta del Sol es absolutamente mágico. Para mí es un regalo por parte de Atresmedia que sigan confiando tanto en mí como en Cristina y seamos esa pareja que hemos ido escalando puestos y poco a poco nos hemos ido ganando la confianza de cada vez más españoles que nos acompañan en la salida y en la entrada del año”.

Cristina Pedroche confiesa que afronta este año “con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Va a ser una cosa increíble. Sé que todos los años digo que este año el vestido es el mejor, pero es que este año es así. He vuelto a reencontrarme con mis inicios. Tenía muy claro el concepto que quería para el vestido y para el discurso y se han alineado los astros para que todo salga perfecto. Es el año en el que más ganas tengo de que sea ya 31 de diciembre y poder enseñar el vestido. Este año hay que estar muy atento a todo lo que pase desde el principio de la retransmisión y no sólo habrá que esperar hasta que me quite la capa. Al año nuevo le pido mucha salud para todo el mundo, mucho amor, pero también me gustaría pedir empatía. Me gustaría que nos pusiéramos más en el lugar del otro. Cuando hay sucesos catastróficos es natural sacar esa empatía. Creo que hay que trabajar también esa empatía cuando el de al lado no piensa como tú o no ha tenido las mismas vivencias y por eso no actúa como tú.”

Alberto Chicote, por su parte, le pide al año “lo que todos queremos: que no sea un año de desgracias, que no tengamos grandes problemas, que todo en nuestro pequeño círculo manejable no se rompa y que pueda seguir contando con todas las personas a las que quiero y me quieren a mí. Es lo fundamental. Lo que procuro establecer es que ese rango de acción donde puedo actuar no se rompa y que pueda seguir contando con todos los míos. Siempre lo afronto con mucha ilusión. Curiosamente, siempre con ciertos nervios el día previo o el mismo día por la mañana. Es verdad que cuando llegas al set de Campanadas hay tan buen rollo con tanta gente que quiere disfrutar de ese momento y pasarlo bien que es maravillo. Se pasa volando y cuando te quieres dar cuenta ya estás camino de casa”