Antes de ser detenidos, los policías acusados de violación en Estepona ya se encontraban reunidos con un abogado

La urbanización 'Parque Antena' de Estepona era en la que se alojaba la joven de 18 años que denunció la violación por parte de dos agentes de policía local. Estos agentes regresaron al lugar donde tuvieron lugar los presuntos abusos una hora después de la presunta agresión sexual.

Lo hacen sobre las 9,0 horas a bordo de un taxi. Según el taxista que los llevó, uno de los policías se baja del taxi y echa un vistazo. Al ver que todo está tranquilo, se marchan de nuevo. Es su segunda huida del lugar en el mismo día. Ya lo habían hecho a las 7:15 de la mañana cuando vieron llegar a la ambulancia, eso sí antes de marcharse se acercaron a los sanitarios para preguntarles si había pasado algo. Estos les comentaron que no ocurría nada, tan sólo que una chica había bebido. Cuando los sanitarios les preguntaron a los chicos, ellos tampoco querían contar nada, al parecer los agentes estaban merodeando por la zona hasta que finalmente se marchan a la casa de uno de ellos.

"Los agentes merodearon por la zona hasta dos veces después de la presunta violación"

Atrás quedan los mensajes de 'Whatssap' que ambos intercambiaron y que según los investigadores tienen la siguiente interpretación: Cuando uno de los jóvenes chateó con los policías lo hizo porque al parecer sentía que le habían perdonado una multa y quería quedar bien. Por eso se lo agradece así: "gracias de verdad".

Al parecer la víctima no quería esperar, quería subir al piso, pero su amigo trató de convencerle porque no sabía si realmente le habían multado o no, por eso le dice: "Espérate porque ellos vienen porque estás tú", de ahí que escriba a los policias este otro mensaje: " Laura os espera".

Antes de ser detenidos, los policías contactan con un abogado y se van juntos a un mismo piso.