La joven desaparecida avisó por Whatsapp a un amigo: "Estoy acojonada"

Diana y su familia son de Madrid y estaban veranando en A Pobra, A Coruña. Desapareció al regresar de las fiestas de la localidad. En Espejo Público hemos tenido acceso a los mensajes que la joven envió inmediatamente antes de que se perdiera su rastro y que son inquietantes.

Cuando Diana regresaba a su casa estaba manteniendo una conversación por WhatsApp con un amigo de Madrid. "Me estoy acojonando, un gitano me estaba llamando. ¿Y qué te ha dicho?", contesta su amigo desde Madrid. "Morena ven aquí. ¿Y qué le has dicho?", le responde su amigo. Una pregunta a la que la joven ya no respondió.

La principal vía de investigación de la Guardia Civil se centra en estos mensajes, pero también en lo que se sabe del recorrido de Diana de vuelta a casa después de estar con unas amigas y ser vista por última vez.