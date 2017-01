La exmujer del padre de Nadia: "Me utilizó y me hizo daño pero me sorprende que haya usado a su propia hija"

Inés conoció a Fernando Blanco en 1985. Ambos eran de Vallladolid y tenían amigos comunes. Asegura que en un primer momento el padre de la pequeña Nadia, ahora en prisión acusado de utilizar la enfermedad de su hija para lucrarse, no le cautivó nada pero poco a poco le fue "camelando".

Le describe como una persona conquistadora "que te hace sentir bien". Mantuvieron 15 años de relación. "Los 12 primeros años fueron bien. Aunque siempre ha habido una parte de quito aquí y pongo allá, muevo las cosas de sitio y alguna mentirijilla". Relata que en aquella época se ganó el nombre de Drake en alusión al pirata Francis Drake. "Se movía mucho y si no conseguía las cosas de una manera las conseguía de otra", apunta.

En aquella época Fernando tenía un alto nivel adquisitivo. "Le gustaba aparentar, tenía un reloj bueno y los demás falsos. Compramos un deportivo de segunda mano y le gustaba vacilar con él", apunta su expareja.

La gran crisis de Fernando vino en 1997. En ese año le despidieron del trabajo y se desmoronó su carrera profesional. A partir de ahí su relación de pareja comienza a tener problemas y termina deteriorándose.

Asegura que tras la ruptura se quedó devastada. "Me utilizó y me hizo daño pero me sorprende que haya usado a su propia hija", matiza.