El novio de Leticia Rosino, asesinada en Zamora: "Me han matado a la novia y me tendré que cruzar con su asesino en el pueblo"

"Me han matado a la novia, me la han matado". Esta es la frase que no puede dejar de repetir David Alonso desde que el pasado 3 de mayo Leticia Rosino apareciera asesinada con fuertes golpes en la cabeza a las afueras de Castrogonzalo (Zamora).

Leticia y David convivían en Castrogonzalo. El joven la define como "el amor de su vida, su gran amor". "Éramos una pareja joven de 32 años, teníamos planes de tener un niño, ella estaba muy bien el trabajo. Éramos felices", mantiene.

Todavía no puede asimilar la muerte de su pareja:"Cuando encuentras la persona con la que te sincronizas al cien por cien, que te la roben así...Con ella lo tenía todo", lamenta.

La Policía ha detenido a un joven de 16 años, vecino del pueblo de Leticia, como presunto autor del crimen, pero a David no le cuadra que un chico de esa edad haya podido él solo acabar con la vida de su novia. "Leti era una tía alta, de metro ochenta y un chaval solo por muy fuerte que sea... ahí tiene que haber más cosas. No sé si encubrimiento", destaca.

Le parece injusto que el presunto asesino de su novia salga en libertad dentro de ocho años. "¿Me voy a cruzar con el asesino de mi novia por el pueblo?".