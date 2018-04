La petición viral de una canaria que pide tallas más grandes a Inditex: "Por favor, Amancio, tengo el culo grande"

"Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último. Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo, Amancio, porque tengo el músculo gordo y no me voy a poner ahora a hacer ejercicio porque tampoco es algo que a mí me apetezca".

Así comienza la petición de una humorista canaria en Facebook que tiene más de 500.000 reproducciones, más de 10.000 'me gusta' y ha sido compartido casi otras 10.000 veces.

"A ver si (a Amancio) le da por aumentar un 'pizquito' el tallaje sus pantalones, porque yo me los quiero poner Amancio, porque son bonitos, pero no puedo porque tengo un culo grande", continúa su relato lleno de humor y entusiasmo.

Se desconoce si este vídeo, que ya se ha hecho viral, ha llegado al dueño de Inditex, pero se ha popularizado en las redes sociales con el hashtag #loquehay.