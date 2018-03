Condenan a 21 meses de cárcel a un hombre que aisló socialmente y humilló durante 49 años a su mujer

PODRÁ ELUDIR LA PRISIÓN

El hombre no permitía que la mujer se relacionara con otras personas y llegó a romperle el móvil Además no le permitía que tuviera dinero y desde hace 20 años no le permitía comprarse ropa y le escondía la comida. El hombre podrá eludir la cárcel si no delinque durante tres años y se somete a un programa terapéutico sobre violencia de género.