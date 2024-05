Insólito acontecimiento: un ternero con dos cabezas, dos bocas y cuatro ojos ha nacido en Zamora

Un increíble suceso ha tenido lugar en una explotación ganadera de la provincia de Zamora. Un ternero ha nacido con dos cabezas pegadas, cada una con sus dos ojos, su nariz, su boca y su lengua. Pese a esa grave malformación, ya ha logrado sobrevivir más de 48 horas, aunque las perspectivas de su pervivencia no son buenas.

Concretamente, el caso de policefalia se ha producido el pasado martes sobre las 17:30 horas en una ganadería de vacuno de carne en extensivo de Piñuel, una pedanía de 63 habitantes de la comarca de Sayago, al suroeste de la provincia zamorana. "En los casi 48 años que llevo de ganadero jamás vi nada así, algún becerro sin culo sí, pero como esto nada", ha explicado a EFE el ganadero Miguel Fuentes Garrote, quien no ha podido contener su sorpresa al observar al animal.

Del centenar de hembras reproductoras de la explotación, la que ha parido el ternero con dos cabezas es una vaca que ha tenido "unos quince partos y siempre ha criado a todos los terneros, no se le ha muerto ninguno", relata orgulloso su propietario, quien ha añadido que es una vaca "muy recia" y con carácter, que parió sin ayuda.

Un ternero con dos cabezas pegadas | EFE

Un biberón, dos bocas

En los primeros momentos, el ternero fue amamantado por su madre, pero posteriormente tuvo que ser alimentado a base de biberones por el vaquero de 64 años.

Al poco de nacer, "vi el ternero ya de pie, que había mamado", ha asegurado el ganadero, pero al rato cayó y ya no se levantó. Aunque Miguel intentó acercarse a él, el temperamento de la madre hizo que no pudiera ayudarlo. No fue hasta la mañana del miércoles cuando, con ayuda de una pala de tractor, logró rescatar al extraño ejemplar.

Desde entonces, lo ha alimentado a base de biberones, a veces hasta dos a la vez, uno para cada boca. Inicialmente, todo iba bien, pero este jueves por la tarde, el pequeño animal -al que no han querido poner nombre- empezó a mostrar signos de debilidad. "Al principio tragaba, ahora lo que chupa por una boca lo echa por la otra", explica el ganadero, que ve mucho más débil al ternero y que vaticina que le quedan pocas horas de vida.

Ternero con dos bocas y cuatro ojos | EFE

Un caso digno de estudio

El atípico ternero procede de una vaca cruce de raza Blonda con Limusina, preñada de monta natural de un toro Limusín, tal y como ha detallado el vaquero, que no tiene esperanzas de que sobreviva más allá de este viernes. Después, ha explicado que seguramente se la llevará el camión que retira los cadáveres de las explotaciones como hace con cualquier otra res muerta, aunque el ganadero admite que "lo donaría encantado" para que lo estudiara la ciencia, pero de momento nadie se lo ha propuesto.

"Imagino que es un caso digno de estudiar, con esos dos cerebros y cómo se compaginan", ha apuntado.

