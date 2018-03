El PP solicita la dimisión del alcalde de Beniflá por organizar un taller de maquillaje entre los actos del 8 de marzo

La localidad de Beniflá, Valencia, se ha visto envuelta en la polémica debido a uno de los actos que si Ayuntamiento ha incluido para celebrar el Día Internacional de la Mujer el próximo jueves, 8 de marzo. Todo ha comenzado por la organización de un taller de automaquillaje y un sorteo de productos de belleza para las vecinas.

Tras el conocimiento de dicho taller, el Partido Popular ha solicitado la retirada del evento e incluso ha solicitado la dimisión del alcalde socialista. También insta a la intervención del secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, para que "tome cartas en el asunto", y solicita a Mónica Oltra que "lo desautorice" y "ponga en valor los verdaderos principios de la Igualdad que proclama su consellería".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Beniflá no ven motivos para cancelar el taller de belleza e insisten en que va dirigido tanto a mujeres como a hombres, sin distinciones. También aseguran que no entienden el revuelo porque no creen que ofenda a nadie.

En un comunicado, la oposición ha explicado que el 8 de marzo no va de pintalabios sino de defender derechos y romper barreras.

El alcalde de la localidad asegura que el taller sigue en pie y que no cree que deba dimitir.