Una mujer fallecida y varios heridos tras un ataque terrorista en los alrededores del Parlamento de Londres

Una mujer murió en el ataque terrorista perpetrado en Londres, donde un vehículo arrolló al parecer a varias personas en el puente de Westminster, informaron fuentes de los servicios de emergencia. Al menos diez personas resultaron heridas en el incidente del puente, según testigos, mientras varias ambulancias y paramédicos atienden a varias víctimas en el lugar.

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene