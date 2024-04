Al menos 3 heridos por los más de 70 tornados en Estados Unidos

Varios tornados han azotado partes del este de Nebraska y han dejado al menos tres heridos debido a la grantormenta que podría durar varios días en el país. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha recibido al menos 42 informes de tornados en la tarde de este viernes hasta las 16:30, hora local.

Hasta ahora se han reportado heridos, pero no fallecidos. "Algunas casas han sido barridas y ya no existen", ha indicado a CNN Thomas Hinterdorfer, un cazador de tormentas.

Hay alertas en seis estados porque en las últimas horas estas imágenes se han repetido en Texas, Nebraska y Iowa. Más de dos docenas de tornados han barrido las grandes llanuras del país. Un tornado ha arrasado los suburbios de Omaha, Nebraska y ha provocado daños en cientos de casas, estructuras y kilómetros de tierras de cultivo.

Pat Woods, vive en Omaha, Nebraska. Horas después del paso del tornado contaba cómo lo vieron llegar: "Lo vimos aterrizar a unos 200 metros de allí. Y corrimos a buscar refugio y vinimos, pero pudimos oírlo pasar".

Pat vive con Kim, su mujer. Ambos está ilesos. Han sufrido uno de los tornados más destructivos. Ha provocado graves daños en los suburbios de esta ciudad de casi medio millón de habitantes. "Todo el vecindario justo al norte de nosotros está casi arrasado", asegura la vecina.

Una de las zonas más afectadas ha sido la del aeropuerto, aunque no ha habido que lamentar heridos. Tampoco se ha salvado la ciudad de Bennington. Brent Richardson es residente local. No podía creerse lo que estaba sintiendo: "Algunas personas estaban atrapadas en las casas e intentaban salir. Hay casas que ya no están en pie, esto es un caos total. Es como una escena de película".

Brent compara el tornado con un embudo de dos kilómetros y medio sobre su cabeza. Por las calles escombros de todo tipo, pero sobre todo tejados y estructuras. EE.UU. sufre unos 1.200 tornados cada año, cuatro veces más que el resto del planeta. Sus vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora.

Se espera que duren hasta el domingo

Se espera que las tormentas continúen hasta el domingo, pero este sábado podría ser el día más peligroso, según los medios locales. Puede consultarse la web del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que ofrece datos sobre tornados y otros fenómenos meteorológicos a lo largo de país.

