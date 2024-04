Donald Trump felicita el cumpleaños a su mujer antes de entrar a juicio: "Sería lindo estar con ella"

Continúa el juicio de Donald Trump en los juzgados de Nueva York, y como viene siendo habitual, su esposa, Melania Trump, tampoco le ha acompañado en esta ocasión. Esta sesión, que ha coincidido precisamente con su cumpleaños, por lo que el expresidente ha optado por dedicarle unas palabras a su entrada.

Trump ha afirmado: "Quiero comenzar deseándole a mi esposa Melania un muy feliz cumpleaños. Sería lindo estar con ella" finaliza. Tras la salida del magnate de la Casa Blanca, lo cierto es que el papel de una ya discreta Melania Trump pasó a un segundo plano. Esto ha cambiado durante este último mes. Su agenda pública se ha reactivado.

Mientras que Trump continúa alternando comparecencias ante la justicia con mítines, a la antigua primera dama se le ha podido ver recaudando fondos para el colectivo LGTB, e incluso posando con su marido durante uno de los actos de la campaña presencial.

Menos presencia

Los expertos difieren sobre el papel que Melania Trump podrá jugar en la carrera a la Casa Blanca de su marido. Mientras que algunos afirman que su regreso puede ser favorable, otros, como Katherine Jellison, profesora de Historia de la Universidad de Ohio, afirman que "Melania Trump es incluso menos visible esta vez que en las dos campañas presidenciales anteriores".

Algo que inevitablemente contrasta con el bando demócrata, y el matrimonio Biden. Las apariciones de la actual primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en los actos del presidente o la Casa Blanca son mucho más habituales.

En manos del supremo

Una de últimas personas en pronunciarse sobre la batalla judicial que está librando Donald Trump ha sido el líder de la minoría republicana en el Senado, y una de las voces más importantes del partido, Mitch McConnell.

McConnell se ha mostrado en contra de la posibilidad de que Trump pueda librarse del caso de manipulación electoral en el que se encuentra inmerso apelando a la inmunidad. En una entrevista a la NBC ha afirmado: "Me parece obvio, pero a mí no me corresponde tomar esa decisión". De igual manera, explica que no es contrario a "que un presidente disfrute de algún tipo de inmunidad, porque de lo contrario estaría todo el tiempo sentado delante de algún tribunal".

Donald Trump fue imputado en agosto de 2023 por cuatro cargos derivados de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos que tuvo lugar el 6 de enero de 2021, alegando que conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020.

