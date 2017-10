Turull: "Si el Gobierno aplica el 155 significa que no quiere dialogar"

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha afirmado hoy que "no hay que esperar semanas" para saber si hay una "voluntad de diálogo" por parte del Estado y, dependiendo de la respuesta del Gobierno, ha garantizado que serán "consecuentes" con el compromiso de proclamar la república catalana.

En su comparecencia ante el pleno del Parlament, Puigdemont afirmó ayer que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero propuso después "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo en las próximas semanas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio y TV3, Turull ha puesto en valor el "gesto" de diálogo "sincero" que ofreció ayer Puigdemont, y ha defendido que este "tiempo muerto" es la "mejor inversión" en aras de que el mandato del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, sea "efectivo".

No obstante, ha advertido de que este "tiempo muerto" y este "gesto" de diálogo no supone "renunciar absolutamente a nada" ni "ningún paso atrás" en el proceso independentista.

Turull, en este sentido, ha asegurado que "no hay que esperar semanas para saber si hay una voluntad de diálogo" por parte del Estado", ya que hoy puede haber la "prueba" de si el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar o no, en referencia a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de hoy: "Si el Gobierno pone en marcha el 155, quiere decir que no hay ninguna voluntad de diálogo, y el Govern entonces será consecuente con el compromiso con el pueblo catalán".

En este supuesto, ha aclarado que se procedería a proclamar la república catalana en los "tiempos" y con la "fórmula" que determine el Parlament. El portavoz ha señalado, además, que hay mucha gente que se ha mostrado dispuesta a implicarse en una posible mediación si Puigdemont hacia este "gesto" de diálogo, aunque no ha dado más detalles apelando a la "discreción".