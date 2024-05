Así se preparan los candidatos a las elecciones de Cataluña 'El Debat'

Queda poco para un día crucial. El 12 de mayo son las elecciones en Cataluña y los candidatos ultiman los días de campaña. Este lunes 'laSexta' ofrece a partir de las 21:45 horas 'El Debat', una cita a la que asistirán los candidatos de los partidos a excepción de Carles Puigdemont. El debate estará moderado por Ana Pastor.

Pere Aragonés (ERC), Salvador Illa (PSC), Jessica Albiach (Comuns), Ignacio Garriga (Vox), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP) participan como candidatos de sus formaciones. Mientras, Josep Rull (Junts) y Laure Vega (CUP) sustituirán a los candidatos de ambos partidos, Carles Puigdemont y Laia Estrada, respectivamente.

Salvador Illa se encuentra a la cabeza de todas las encuestas, que la mayoría dan un 40% de los votos al PSE. En una entrevista para 'Publico', el candidato socialista habló sobre la independencia y sus rivales nacionalistas. Considera que no lograrán el referéndum porque "divide". "Creo, honestamente, que la sociedad catalana no está en esta posición. La gente me pregunta por la sequía, por la educación, por la sanidad, por la vivienda y por la seguridad. La gente está por que volvamos a ser económicamente potentes y no por el referéndum".

El candidato popular Alejandro Fernández explicó por su parte en una entrevista para Antena 3 Noticias que "el proceso no ha traído la independencia, ha traído la decadencia de Cataluña". "Para nosotros la clave es que vuelva a recuperar el liderazgo en España. No pretendemos que Cataluña tenga un estatus distinto al de cualquier otra comunidad autónoma, salvo el hecho de que creemos que tiene las posibilidades de ser líder en el conjunto de España", dijo el candidato del PP a las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Carles Puigdemont ha ido subiendo en las encuestas hasta colocarse en segunda posición por detrás del PSC. El expresidente de la Generalitat era ese 'as en la manga' que han revelado los posconvergentes para colocarse como la primera fuerza independentista en estas elecciones en Cataluña. Para el candidato de la derecha independentista catalana, "a las empresas no les asusta el 'procés', les asusta la burocracia". Así lo explicó en una entrevista concedida al citado medio. Para reducir esa burocracia de la que habla, señalaba que "hay que refundar la administración, tenemos un país parado por trámites administrativos. El problema es la telaraña de normas y reglamentos absurdos, no los funcionarios".

Asimismo, Pere Aragonès habló para 'El País' sobre la credibilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esgrimió que "Sánchez debería depurar el CNI para ser creíble". El president de la Generalitat y candidato a la reelección por ERC defendió que "sus valores están en las antípodas de los que consideran la política una pura agenda personal".

Jéssica Albiach, candidata de Comuns/Sumar comentó a Antena 3 Noticias que ella aboga por un pacto de gobierno progresista "con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana", un pacto en el que descarta al Partido Popular y a Junts per Cat. Sobre qué les preocupa a los catalanes, dijo que "yo creo que los catalanes y las catalanas, claramente, han visto cómo se han debilitado los servicios públicos y, por tanto, están preocupadas por la Sanidad, la Educación y el acceso a la vivienda. También les preocupa tener más trabajo y, sobre todo, mejores condiciones laborales, los salarios y, evidentemente, la emergencia climática. Ven cómo el gobierno de Esquerra Republicana ha tenido una gestión ineficiente para hacer frente a la emergencia climática, pero también a la sequía".

