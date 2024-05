Abascal pide en una carta a Feijóo que "rompa" con Sánchez y coordinar acciones conjuntas por la "defensa de las instituciones"

El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha enviado una carta al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Abascal le pide que "rompa" todo tipo de relación con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y también que PP y Vox coordinen "políticas, parlamentarias, judiciales y sociales" conjuntas. La carta llega tan solo unos días antes de un día clave como las elecciones en Cataluña del 12 de mayo.

La carta, difundida en redes sociales, comienza así: " Me dirijo al ganador de las últimas elecciones generales en España y lo hago en calidad de líder de la tercera fuerza del Parlamento. Tal y como te he comentado en las escasas ocasiones en las que nos hemos encontrado, creo firmemente que la situación política es de una terrible gravedad; que Pedro Sánchez supone una seria amenaza para España y para las instituciones democráticas".

"Cuando hablo del golpe de Sánchez no lo hago de una forma retórica ni como un recurso de propaganda. Lo dije en la investidura porque así lo creo y, por desgracia, tampoco en esto me he equivocado", dice Abascal. Insta a Feijóo a un "un cese inmediato de negociaciones" con el presidente del Gobierno, "en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados". Le ha exigido "revertir los acuerdos que ya han alcanzado con ellos en parlamentos e instituciones".

Abascal considera que es "urgente" que el Partido Popular Europeo "rompa la coalición ahora vigente" con el Partido Socialista en la Unión Europea. Dice que está justificado con "una denuncia internacional continuada del proceso golpista y del extremismo instalado en el Gobierno". "Es urgente que vuestro partido europeo rompa con el partido socialista la coalición ahora vigente en la UE", escribe.

Una defensa "conjunta" de las instituciones

Aboga por una defensa "conjunta" de las instituciones, "empezando por los gobiernos compartidos, que deben enfrentarse a leyes como la de la amnistía con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona". Asimismo, hecho referencia a la necesidad de "una profundización en los acuerdos de gobierno entre PP y Vox, y el fin inmediato de todas las trabas que les están poniendo desde la dirección nacional del partido".

"Es bastante evidente, público y notorio que el PP está preocupado en ganar a Vox. Y me parece un error gravísimo y ya bastante repetido. Ese no es el camino. Te animo a superar esa obsesión con Vox y construir juntos una alternativa viable y urgente", incide el líder ultraconservador.

En Vox también están muy pendientes de las trascendentes elecciones en Cataluña. Su candidato a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, apostó este domingo por "volver a la Cataluña que algunos no conocimos". Lo hizo en un acto político celebrado en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ante unas 200 personas. Garriga apeló a una Cataluña que conocieron "nuestros padres y abuelos".

