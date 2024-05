El aviso de Aragonès a Illa en 'El Debat': "Si fuera por las encuestas Feijóo hubiera sido presidente"

Este domingo se celebran las elecciones en Cataluña, por lo que los candidatos apuran los últimos días de campaña electoral. Este lunes, los candidatos de los principales partidos, a excepción de Carles Puigdemont, han protagonizado en 'laSexta' 'El Debat', un debate moderado por Ana Pastor. Son Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jessica Albiach (Comuns), Ignacio Garriga (Vox), Carlos Carrizosa (Ciudadanos) y Alejandro Fernández (PP) quienes han participado como candidatos de sus formaciones. Josep Rull (Junts) y Laure Vega (CUP) son quienes han sustituido a los candidatos de ambos partidos, Carles Puigdemont y Laia Estrada.

El debate comenzaba puntual, una cita en la que la propia moderadora adelantaba que existen "muy pocas reglas". Ha sido Salvador Illa quien ha tomado la palabra en primer lugar, ante la pregunta de Ana Pastor sobre si pactará con Junts: considera que hay que "dejar que hablen los catalanes". "Hay dos posibles escenarios, un 'más de lo mismo', un 'seguir con el bloqueo' o una nueva etapa de dialogo, avance y unión... voy a ofrecerme para liderar esta nueva etapa, la pregunta es qué harán lo demás", ha comenzado Illa.

Las encuestas dan como favorito al PSC de Salvador Illa, de ahí estas declaraciones. Sin embargo, Pere Aragonés le ha reprochado tener tanta confianza en estas encuestas previas al 12M: "El señor Illa ya da por hechos los resultados electorales. Debemos tener respeto por los electores".

"Vigile que no se le quede cara de señor Feijóo"

"Usted dice que se va a presentar a la investidura en cualquier caso. También lo hizo Nuñez Feijóo, así que vigile que no se le vaya a quedar cara de señor Feijóo. Le recuerdo que el president es elegido por una mayoría parlamentaria", ha zanjado Aragonès en su advertencia.

Tras la primera intervención de Illa ha sido el turno de Ignacio Garriga (Vox), quien se ha mostrado tajante: "He sido muy claro y he explicado que el señor Illa es un partido separatista más", a la vez que considera en su intervención incial que "los catalanes tienen que tener claro que no se pueden dejar engañar por esa persona el próximo 12M. Tenemos una oportunidad de poder pasar página y yo ofrezco a los catalanes esa alternativa".

Por su parte, Alejandro Fernández (PPC) ha considerado en su primer turno que "fue el señor Illa quien descartó recibir los votos del PP y ha decidido que sus socios preferentes son Puigdemont y ERC", quien también sostenía que Illa "no le dice la verdad ni al médico". "Hace 5 o 6 días Salvador Illa rechazó los votos del PP. Ese es el resumen de toda esta historia".

