Sáenz de Santamaría informa de un Consejo de Ministros extraordinario para este miércoles a las 9:00 horas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado el discurso de Carles Puigdemont en en el Pleno del Parlament como el de "una persona que no sabe donde está, a donde va ni con quien quiere ir" y ha afirmado que "no puede pretender, sin volver a la legalidad y la Democracia, imponer una mediación". "El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad", ha añadido.

Sáenz de Santamaría ha informado de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado un Consejo de Ministro extraordinario para las 9:00 horas. En esa reunión, se abordarán los próximos pasos a dar ante el desafío catalán. "Mariano Rajoy está manteniendo contactos con los principales partidos políticos porque quiere el máximo consenso", ha explicado.

Sáenz de Santamaría ha afirmado que "el Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional" ni al referéndum del 1-O, que ha descrito como "acto ilegal" y "fraudulento". "Y no es aceptable que en el Parlament se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desea un estado independiente en forma de República", ha añadido.

"Ni el señor Puigdemont ni nadie pueden sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse", ha zanjado.