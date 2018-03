Rivera exige cambiar la Ley electoral, que impide a Ciudadanos gobernar en Cataluña

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PP y al PSOE que reflexionen sobre el "bloqueo en el sistema electoral" para así permitir a Cs gobernar en Cataluña, y también les ha exigido que piensen menos en sus partidos y más en España.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana que exige 'seny', Rivera ha dicho que es difícil formar un gobierno para todos los catalanes "con los separatistas al frente" pero que su partido seguirá batallando en la calle y en las instituciones para gobernar en Cataluña.

En relación a la ley de prisión permanente revisable, ha considerado que "hay que revisar el tercer grado", esperar a la resolución del Tribunal Constitucional y ha pedido respeto para las víctimas.

Iceta urge a formar un Govern "dentro de la legalidad" para acabar con el 155

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha urgido a formar un Govern "rápidamente" para acabar con la "vigencia" del artículo 155 en Cataluña mediante la designación de un presidente de la Generalitat que trabaje "dentro de la legalidad".

En declaraciones a la prensa, Iceta ha afirmado que ha acudido a la manifestación para mostrar su "indignación" por el hecho de que Cataluña siga sin Gobierno casi tres meses después de las elecciones autonómicas.

Para Iceta, Cataluña se encuentra "en un limbo jurídico" desde el pasado 31 de enero, por lo que su partido está a la espera del recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional para que establezca si deben correr los plazos de la investidura.

Margallo insta al independentismo a reconocer que la vía unilateral "no tiene recorrido"

El exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha instado a los partidos independentistas a reconocer que la vía unilateral "no tiene recorrido" y que es un proceso que ha terminado. Además, ha asegurado que la declaración de independencia no ha sido efectiva porque el independentismo no podía controlar las fronteras ni tenía reconocimientos internacionales, y ha sostenido que la independencia "sería una ruina" para Catalunya. Asimismo, ha defendido que el bloque constitucionalista impulse un proceso de "regeneración" y intente reconciliar a la sociedad catalana.

Valls cree que Europa no debe "mediar" porque necesita "una España unida"

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha defendido que Europa no debe "mediar" en el conflicto independentista catalán, porque "necesita una España unida", y ha asegurado que en Francia serían condenados los políticos que iniciaran un proceso separatista como el catalán.

Para Manuel Valls, la Unión Europea "no debía mediar" en el conflicto entre Cataluña y España, porque es una "federación de estados nación diferentes que en su momento se hicieron la guerra" y su fuerza consiste en "ser unida y tener estados fuertes y unidos". "Europa necesita a España tal y como es, unida. Romper los estados nación y hacer una Europa de las regiones en un mundo globalizado con grandes potencias es acabar con el proyecto de Europa", ha sostenido el exprimer ministro, que cree que separar regiones históricas en los países europeos "es una locura" y que "crear fronteras es guerra para mañana".

En ese sentido, ha opinado que mientras el independentismo aseguraba que una Cataluña independiente seguiría en Europa, desde la Unión Europea "tardaron demasiado en decir eso no es posible, es mentira, no existe". Asimismo, Valls se ha mostrado convencido de que Francia no aceptaría "nunca un referéndum de salida" de una de sus regiones y ha defendido que si en su país hay un proceso separatista, "el Gobierno tiene que actuar" y sus impulsores "serían condenados por la justicia francesa".

El exprimer ministro francés se ha mostrado preocupado por las "fracturas internas" que el proceso independentista pueda haber provocado en un país que "conoció una Guerra Civil", así como por la "estigmatización" de determinadas opiniones sobre el proceso. Por ese motivo, ha confesado que le resulta "extraño" que el debate sobre el proceso independentista sea "o eres independentista o franquista o heredero del franquismo". "Me extraña esa manera de ver las cosas y de replegarse", ha añadido.