Mariano Rajoy: "En 2020 podemos llegar a los 20 millones de ocupados, es nuestro objetivo"

Datos de la EPA

Tras conocerse los datos de la EPA, que desvelan que el paro bajó en 541.700 personas en 2016, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha indicado que "si logramos entre 400.000 y 500.000 empleos al año, podemos conseguir el objetivo, que es lograr los 20 millones de empleados en 2020". Recuerda que "el peor momento de la crisis económica fue a finales del año 2013, y desde entonces hasta ahora, el número de ocupados ha crecido en más de un millón de personas".

"Lo que me importa es la ocupación. Llevamos tres años buenos. Perdimos 3,4 millones de empleos en la crisis. Espero que no volvamos a vivir algo así", ha declarado Rajoy, que ha recordado que en 2019 la previsión es llegar a una tasa de paro del 13%.

"Falta mucho por hacer pero cinco años consecutivos de crisis económica no se resuelven en un cuarto de hora. Si somos capaces de mantener la política económica, llegaremos a esos 20 millones de ocupados", ha subrayado el presidente en una entrevista en Onda Cero.

En cuanto a la tasa de desempleo juvenil, situada en el 43%, Mariano Rajoy considera que "hay muchos que han encontrado trabajo, y eso es un acicate para los que todavía no lo han encontrado". No obstante, afirma que "sigue siendo un reto" y "tenemos que hacer un esfuerzo en materia de formación".

Pensiones

Preguntado sobre las pensiones, Rajoy ha explicado que "en el año 2016 hemos recaudado menos que a finales de 2007. En ese periodo, la recaudación caía en 20.000 millones" y "el gasto en pensiones aumentaba en 40.000 millones", por tanto, las pensiones "son el gran reto del futuro" y para eso "necesitamos crear empleo para mirar el futuro con mucha más tranquilidad".

Afirma que éste "es el tema más importante de España para los próximos tiempos". Para lograrlo "necesitamos más gente trabajando y buscar soluciones en el Pacto de Toledo".

Subida de la electricidad

El precio de la electricidad está marcando, durante las últimas semanas, precios récords. Ante ello, Rajoy explica que hemos vuelto "a los precios de la electricidad del 2015", ya que "en 2016 fue un año bueno porque bajó el precio del petróleo y las condiciones meterorológicas ayudaron". Sin embargo, "este año ha subido el precio del petróleo y hay una situación compleja en las centrales nucleares en Francia, además de problemas con el agua y la energía eólica".

El presidente calcula que "este año el precio subirá unos 100 euros anuales". Considera que "es un tema preocupante que afecta a los bolsillos de todos los españoles y a la competitividad de las empresas", pero subraya que "lo que depende del Gobierno, los peajes, están congelados".

"Estamos a nivel del año 2015, creo que este año subirá respecto a 2016, que fue un año excepcional porque el barril bajó mucho, pero de media -calcula- supondrá una subida de unos ocho euros mensuales".

Populismos

El presidente del Gobierno ha dicho que el populismo "es la demagogia barata". Afirma que "gobernar no es tan fácil, es muy difícil" y señala que no se puede "prometer arreglar las cosas que son difícil, echar la culpa de todo lo que le pasa a otros...".

Este 2017, Alemania y Francia celebran elecciones, y en ambos países los partidos extremistas han tenido un gran auge. Ante ello, en su opinión, "los populismos serían la destrucción de Europa", y se muestra positivo. "Creo que en Alemania las cosas van a ir bien ,y tengo la certeza de que Fillon o los socialistas ganarán las elecciones (en Francia)".

Subraya que "es capital que als elecciones en Francia y Alemania salgan bien".

Relación con el PSOE

Rajoy recuerda que, gracias a la abstención del PSOE él ha podido ser presidente, y explica que, desde entonces, "hemos llegado a acuerdos que son importantes para España". "Vivimos en una situación en la que todos debemos actuar con la mayor responsabilidad posible. Con 137 escaños no se puede gobernar, por eso tenemos un acuerdo con Ciudadanos y vamos haciendo acuerdos con el PSOE y el PNV".

Sin embargo, dice que lo que le gustaría es que "en tres o cuatro temas, pudiéramos tomar decisiones para 20 años".

Por otro lado, ha reconocido que no ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez desde que presentó su dimisión el pasado mes de octubre.

Reunión de Cospedal con familias del Yak 42

Explica que él no ha recibido en estos años a los familiares del accidente Yak 42, pero "no tendría inconveniente en recibirlos". No obstante, ha indicado que sí los ha recibido el Gobierno y ha suscrito "la intervención de la ministra de Defensa y lo dicho y hecho estas fechas".

Reincorporación de Federico Trillo al Consejo de Estado

Rajoy ha defendido el derecho del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, a reincorporarse a su puesto de letrado en el Consejo de Estado y ha afirmado que "presentó su dimisión" como embajador en Londres, puesto que ocupaba desde 2012: "Es un funcionario público, es su trabajo, no puede no trabajar", ha remarcado Rajoy. Así, aunque ha reconocido que Trillo podría trabajar en otra cosa, ha remarcado que su trabajo es su plaza de funcionario.

Juicio caso Gürtel:

El presidente del Gobierno ha dicho que "el juicio de la Gürtel no es mi prioridad absoluta", aunque cree que "es bueno que haya un juicio tras ocho años" y "dejemos a los tribunales trabajar con independencia".

Sin embargo, tras espetarle que entonces por qué el abogado del PP ha pedido la nulidad de la causa, Rajoy no ha sabido responder: "No estoy en ese tema. Me ha sorprendido usted", le ha dicho a Carlos Alsina.

Soberanismo catalán

Desde la Generalitat, tanto Artur Mas antes como Carles Puigdemont ahora, dicen que en el Gobierno están instalados en el 'no'. Sin embargo, Rajoy ha indicado que está "dispuesto a hablar de todo", pero hay de temas que "ni quiero, ni puedo".

No se muestra a favor de un régimen fiscal diferente para Cataluña, así como tampoco de liquidar la soberanía nacional. Preguntado por si aceptaría un estatuto catalán ha dicho que "no es la necesidad".

Relación con Pablo Iglesias

El presidente del Gobierno y del PP ha desvelado que pidió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que defienda la soberanía nacional en vez de estar a favor de la celebración de un referéndum en Cataluña para "liquidar España". Según ha dicho, se trata de un tema que le "preocupa" y así se lo ha trasladado. "Solo le he pedido una cosa, que es que defienda la soberanía nacional y la igualdad de los españoles . Creo que no es positivo andar con referendos para liquidar España o para privar a los españoles del derecho a opinar sobre su propio país. Eso se lo he dicho porque eso sí que me preocupa", ha declarado.

Mandatos de ocho años

Uno de los acuerdos que Ciudadanos firmó con el PP era el de su compromiso de no optar a la reelección tras ocho años como presidente. "Acabo de llegar hace tres meses, y plantearme ahora lo que voy a hacer ni siquera sé cuándo, es prematuro", ha indicado.

Libros que se está leyendo

El presidente del Gobierno ha reconocido que él no va al cine, pero lee novelas. De hecho, en la entrevista anterior con Carlos Alsina le dijo que se estaba leyendo a Eduardo Mendoza, y posteriormente obtuvo el Premio Cervantes.

Rajoy ha señalado que acaba de terminar de leerse 'Patria', de Fernando Aramburu, y ahora está con 'Cuando estábamos vivos', de Mercedes de Vega. Ambas novelas las ha recomendado.