Sánchez se siente traicionado por Patxi López, según su núcleo más cercano

Pedro Sánchez se siente traicionado por Patxi López, aunque tiene ganas de volver a intentarlo y de presentarse a las primarias. Es lo que ha confirmado a Antena 3 Noticias, parte de su equipo, que esta misma mañana se ha reunido con él.

Si finalmente se anima a dar el paso, Pedro Sánchez competiría con su antiguo colaborador por el liderazgo del partido. Y falta saber si también lo hará Susana Díaz, que no ha querido entrar en el asunto repitiendo que "hoy del PSOE no hablo, hoy no toca", a pesar de la insistencia, "que no, que no, que no voy a entrar hoy por ahí", advertía.

El PSOE no es el único partido en el que estos movimientos sorpresa generan tensión. También aumenta la tensión en Podemos.

El núcleo duro de Pablo Iglesias se desmorona, ya que uno de los fundadores del partido, Luis Alegre, se cambia de bando: de Pablo Iglesias a Íñigo Errejón. También Carolina Bescansa, hasta ahora apoyo incondicional de Iglesias, se distancia de él y le acusa de debilitar el partido con sus decisiones. "Hoy Podemos está en una posición un poco más débil de la que estaba antes de la celebración de esa consulta", opina Bescansa.

Él mismo reconoce que los suyos están cansados de esta guerra. "Nuestra gente está un poco cansada de que hablemos sólo de nosotros mismos", dice Pablo Iglesias, que ha anunciado una reunión en los próximos días para intentar unificar las ideas del partido.