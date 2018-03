Mauricia Ibáñez, la mujer que fue madre a los 64 años en Burgos: "A mi casa vienen a robarme y a secuestrarme a mis niños"

Mauricia Ibáñez ha defendido en Espejo Público con mucha vehemencia su lucha por recuperar a sus hijos. Mauricia es de Burgos y fue madre a los 64 años tras un tratamiento de fertilidad realizado en Estados Unidos.

Mauricia dio a luz a mellizos el año pasado, 12 días después la Junta de Castilla y León le retiró la tutela de los pequeños por supuesta desprotección por desamparo. El detonante para los Servicios Sociales fue que despidió a la cuidadora que tenía. Los técnicos le exigían que le ayudara las 24 horas del día, pero ella prescindió de sus servicios porque según dice su hija se golpeó por descuido de la niñera.

Esta no sería la primera vez que Mauricia topa con los Servicios Sociales. En 2014 le retiraron por desamparo la tutela de otra niña, Blanca, que ahora está a punto de cumplir 8 años.

Con este contexto, este martes tiene lugar la vista por el recurso presentado por Mauricia Ibáñez. Antes de entrar en la sala, la mujer ha hablado con Espejo Público y aunque asegura tiene esperanza dice que la situación "está cruda porque hasta ahora todo ha sido desestimado" y asegura "es francamente duro".

Mauricia Ibáñez ha culpado a los servicios sociales de Burgos de su situación. "De dónde se saca esta gente que mis niños están en peligro. Ellos son el peligro que se dedican a robar y a secuestrar niños. Eso es lo que han hecho con mis hijos y mientras viva no voy a dejar de luchar hasta que se sienten en el banquillo y vayan a la cárcel que es a donde van a ir". Mauricia insiste en que a su casa fueron "a robarme y a secuestrarme a mis niños aludiendo que estoy sola".

Actualmente Mauricia puede ver a sus mellizos durante una hora a la semana, y todo apunta a que van a ser dados en adopción a una familia de acogida, algo que Mauricia rechaza. "A mis niños no los dan en acogida porque no lo voy a permitir. Qué familia de acogida, no existe ninguna familia porque ninguna en Castilla y León va a querer acoger a mis niños porque sabe que su madre está detrás de esos niños".

La vecina de Burgos acusa tanto a los servicios sociales como a su hermana, que está previsto declare en su contra. "Mi hermana nunca admitió que yo fuera madre y antes de nacer mi hija quiso impedirlo. Que se entere de que he tenido dos hijos pese a todas las trampas y zancadillas que he tenido".

Mauricia ha anunciado que piensa llegar a Estrasburgo, hasta el Tribunal de Derechos Humanos y dice ya han presentado dos recursos ante el Constitucional. Ibáñez ha insistido en que "lo mejor para mis niños es que vuelvan a su casita de donde se los llevaron a los 12 días. Eso solo pasa en Burgos, en ese nido de maldad que son los servicios sociales. Yo no me voy de este jucio sin tener un careo con los servicios sociales y con mi hermana", apostilla.