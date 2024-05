La podóloga Carmen Castejón, sobre la fractura del dedo de la reina Letizia: "Es acertada la zapatilla que lleva"

La reina Letizia ha asistido con calzado deportivo a un acto público en el Teatro Real, un concierto organizado por la Fundación Princesa de Girona, con un calzado inusual que va a tener que llevar durante varias semanas, ella misma ha afirmado a la prensa que: "esto se cura en nada". Doña Letizia ha sufrido un accidente doméstico, un golpe contra una mesa cuando estaba en su residencia del Palacio de la Zarzuela que le ha provocado la rotura de la falange proximal del dedo central del pie derecho, la Reina ha asegurado que: " no me enteré de qué me estaba pasando hasta que vi la radiografía".

Carmen Castejón, podóloga y directora de la clínica CM Salud, ha asegurado en Antena 3 Noticias que "es acertada la zapatilla que lleva". "Lo principal es que lleva un calzado con una pala bastante ancha, que no comprima la zona que se ha lesionado", ha explicado.

La fractura del dedo del pie se suma al neuroma de Morton que sufre la reina, por lo que "le va a venir bien llevar un calzado plano, de suela gordita y ancho para no sobrecargar la zona que se ha lesionado". "El neuroma de Morton es un engrosamiento de un nervio que pasa a nivel de los dedos y, dependiendo de las características de la lesión, puede tener diferentes tratamientos. Tiene un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico para dar una solución definitiva a ello", ha asegurado la doctora.

"En cuanto a la fractura, más o menos en tres cuatro semanas estará perfectamente bien. Reposo en activo y calzado cómodo para no sobrecargar la zona", ha recomendado la podóloga Carmen Castejón.

El calzado cómodo de la reina

Mostrando una leve cojera también ha confesado que ha sido "mala suerte". Los médicos le han recomendado aplicar hielo y descanso, pero la Reina pretende mantener su agenda. Esta semana tiene otros dos actos en Madrid: la entrega este martes de los premios SM de literatura infantil y juvenil en la sede de la Comunidad de Madrid, y el miércoles la conmemoración del bicentenario de la Policía Nacional en el Palacio Real.

En el acto Doña Letizia ha llevado sin atar los cordones de la zapatilla del pie lesionado para ir más cómoda. El sábado, durante la rejura de bandera de Felipe VI, la Reina ya estaba convaleciente, pero en ese momento no sabia el motivo. Se la vio caminar con prudencia con los zapatos negros de tacón bajo que llevaba

Este problema en el pie derecho no es el primero que sufre Doña Letizia, y se suma a la dolencia de su pie izquierdo, donde la Reina sufre un neuroma de Morton, un pinzamiento del nervio del hueso metatarsiano que le provoca dolor e inflamación cuando está de pie sin moverse durante un tiempo prolongado, y una metatarsalgia crónica.

En otras ocasiones se ha visto obligada a usar calzado cómodo por el dolor que sufre en su pie izquierdo, a veces tan fuerte que incluso hace poco le obligo a sentarse en el besamanos previo a la cena de gala durante la visita de Estado a Países Bajos a mediados del pasado mes de abril.

