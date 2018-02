La CUP se abre ahora a investir a un candidato "alternativo" a Puigdemont

La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, se ha mostrado abierta a una hipotética investidura de un candidato "alternativo" si finalmente Carles Puigdemont "no puede ser" investido por el Parlament.

En declaraciones a La Xarxa, Gibert ha recalcado que el líder de Junts per Catalunya (JxCat) "ha hecho un gran trabajo" y tiene "toda la legitimidad" como presidente de la Generalitat, aunque ha puntualizado que "esto no va de personas". "Quien piense que el proceso se puede descabezar descabezando a una sola persona se equivoca, porque si no, no estaríamos hablando de una impugnación democrática, sino de un delirio", ha señalado.

Ante las dificultades jurídicas que plantea la investidura de Puigdemont desde Bruselas, Gibert no ha descartado apoyar un plan B: "No queremos subyugarnos a los mandatos del Tribunal Constitucional, pero no se acaba el mundo con una sola persona".

"Si no puede ser Puigdemont presidente, pensemos alternativas", ha insistido Gibert, que no descarta que haya nuevas elecciones, si bien este escenario supondría correr un "riesgo innecesario" ya que nada garantiza que el independentismo pudiese repetir la mayoría absoluta, por lo que ha pedido a JxCat y ERC que actúen con "mirada larga".