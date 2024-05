La carta de Pablo Bustinduy desata una nueva fricción en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar

Una de las noticias que han marcado la actualidad de este miércoles es la carta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas con actividad económica relevante en Israel, en la que les insta a tomar las medidas pertinentes de acuerdo al Derecho Internacional y la Agenda 2030 con el fin de evitar que sus "actividades económicas" contribuyan "a las flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina".

Pablo Bustinduy solicita de esta manera a las empresas transmitir al Ministerio las diferentes evaluaciones y estudios que han realizado para evitar los principales riesgos de abusos que pudieran ocasionar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza.

Se trata de una carta que tiene la firma de Pablo Bustinduy, dirigente de Sumar y ministro de Pedro Sánchez, y cuya existencia se ha anunciado en el programa Espejo Público de Antena 3: "enviar un requerimiento a empresas españolas con una actividad económica destacada en Israel para solicitarles información de qué medidas han adoptado para que su actuación no contribuya al genocidio en curso ni a la violación de Derechos Humanos de la población palestina".

Choque diplomático con Israel

Dicha carta de Bustinduy ha provocado un nuevo choque diplomático con Israel, pero también ha ocasionado un nuevo choque interno entre los dos socios del Gobierno: entre el sector PSOE y el sector Sumar, un capítulo más en la lucha entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acerca del apoyo a Palestina y del rechazo a Israel.

Hace ya tres meses, Yolanda Díaz anunció que iba a viajar a Palestina, y el ministro de Asuntos Exteriores bloqueó ese viaje. "He recibido hace 15 días aproximadamente una petición por carta del ministro para que me persone allí, y es lo que voy a materializar. Como siempre hacemos con todos los viajes internaciones, lo cursamos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores", decía Yolanda Díaz. Por su parte, José Manuel Albares, explicaba que "no estamos preparando ningún viaje de la vicepresidenta segunda".

El sector PSOE del Gobierno no tenía conocimiento de la carta de Bustinduy a los empresarios. Es decir, Bustinduy ha actuado por su cuenta en un asunto que implica a la política exterior de España, que no es de su competencia. De esta manera, los socialistas afean al ministro de Sumar que en el escrito haga referencia al Gobierno, aunque Bustinduy es ministro del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com