El pleno del Congreso no ha respaldado la lista acordada por el PSOE, Unidos Podemos y PNV con sus candidatos para renovar el Consejo de Administración de RTVE en la que proponían a Tomás Fernando Flores como presidente, al no haber alcanzado la mayoría de dos tercios necesaria en primera votación. De esta forma, el próximo miércoles se realizará un segundo escrutinio, en el que los candidatos solo requerirán del apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, siempre y cuando tengan también el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios, esto es, cuatro. Algo que por el momento no sucede, ya que los seis candidatos designados en el acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y PNV han logrado 150 de los 306 votos emitidos esta tarde, una cifra que tampoco sería suficiente dentro de 48 horas, cuando precisarían de los votos de al menos 176 diputados.

De hecho, Ciudadanos no ha participado ni siquiera en la votación, y sus diputados han abandonado el hemiciclo. Fuentes parlamentarias dan por hecho que de aquí al miércoles continuarán las negociaciones para conseguir pactar una nueva lista de consenso, en la que solo podrán estar candidatos ya presentados, que consiga la firma de esos cuatro grupos y esos 176 votos.

Junto a Fernando Flores, actual director de Radio 3, han sido propuestos Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino y Víctor Sampedro Blanco. Pero esta no ha sido la única lista presentada hoy antes del mediodía en el registro del Congreso: el PP ha registrado una encabezada por el actual director de TVE, Eladio Jareño, al que han acompañado Macarena Montesinos, Manuel González-Sicilia, Juan Pablo Artero y Luis de la Matta y María Nieves Cristina Alcaine. Unos nombres que han recabado el apoyo de 128 diputados en el pleno de esta tarde, que además ha contado con 27 votos en blanco y uno nulo para el fallecido crítico musical Lauren Postigo, según ha leído la presidenta del Congreso, Ana Pastor, durante el recuento.

Durante el debate, todos los grupos parlamentarios, incluido el PNV, han criticado las "formas" en que el PSOE y Podemos han llevado las negociaciones para acordar una lista con los candidatos, después de que el Gobierno aprobara el pasado 22 de junio un decreto para renovar de forma urgente y transitoria la cúpula de RTVE. La diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, que ha participado en las negociaciones con el PSOE para consensuar esa lista, ha asegurado que para su grupo el decreto es una "solución transitoria" y ha defendido la elección mediante concurso público para evitar acuerdos de partidos en despachos. Ha reconocido que la solución alcanzada les parece "insuficiente", pero ha defendido que era fundamental "acabar con la cacicada del PP" y el anterior presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, cuyo mandato expiró el pasado día 22.

Pese al acuerdo de la formación morada, la diputada de En Comú Podem Marta Sibina ha anunciado en su perfil de Twitter que no podía votar a favor al no tener "ni idea de cuál ha sido el criterio" de Podemos "para elegir al tipo que se cargó" el programa "Carne Cruda", que se emitía en Radio 3.

Ante las críticas recibidas por el decreto ley, el portavoz del PSOE José Miguel Camacho ha señalado que el Ejecutivo no podía permitir el "empoderamiento" de los directivos de la corporación para que pudieran hacer "lo que les diera la gana" mientras estuvieran en funciones. Desde el PNV, Joseba Andoni Aguirretxea ha calificado de "vergüenza ajena" todo lo que está sucediendo con los nombramientos de la cúpula de RTVE: "Se queman nombres de profesionales para nada, para volver atrás y tener que empezar de cero", ha afeado. El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE, Ramón Moreno, ha acusado al Gobierno de emplear un método "chavista y bolivariano" para renovar la dirección de la radio y la televisión públicas en un espectáculo "bochornoso y vergonzante" para subastar "a modo de zoco" el ente público.

Para Albert Rivera, la lista del PSOE, Unidos Podemos y PNV es "un atropello" y "un acuerdo por la puerta de atrás" y les ha acusado de querer "dinamitar" el concurso público, mientras que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, no ha descartado acudir al Tribunal Constitucional.

Además de los seis candidatos que tiene que elegir el Congreso, este lunes también se han conocido los nombres de los cuatro propuestos por los grupos para que los designe el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Fernando López Agudín, Isabel Cerrada Escurín, Josep-Lluís Micó Sanz y Juan Tortosa Marín son los candidatos designados por el PSOE, Unidos Podemos y PNV. El director de "Informe Semanal", Jenaro Castro; la subdirectora de informativos de la corporación, Carmen Sastre; el exconsejero de RTVE José Manuel Peñalosa; y Carmen Martín son los nombres elegidos por el PP. Estos ocho candidatos comparecerán este martes ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta antes de la celebración del pleno extraordinario a las 17 horas, que también necesita una mayoría de dos tercios en primera vuelta.