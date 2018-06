'Javito' se quedó parapléjico a los 16 años tras un accidente: "Andreas tuvo mala suerte, pasan esas cosas a veces"

"En plena carrera tuve un fallo en un salto que había mucho aire. Caí de cabeza, fue mala suerte y me quedé en silla de ruedas", cuenta 'Javito', quien tiene dañadas las vértebras dorsales 4 y 5.

"Yo no pensaba que me iba a pasar esto, nunca. En cualquier salto o curva te puede pasar cualquier cosa", dice el joven piloto.

"Me gustaba el riesgo y nunca lo he dejado. Por ejemplo, el fútbol nunca me ha gustado. A mí me gustan las ruedas, el motor me encanta. Tengo la esperanza de poder volver a montar en moto".

Sobre la muerte del joven piloto Andreas Pérez con 14 años: "Mala suerte, cosas que pasan en el motociclismo a veces. No le pudieron esquivar".