Manuel Neuer: "La presión la tenemos que convertir en algo positivo"

A sus 38 años Manuel Neuer las ha visto de todos los colores. El mítico portero alemán está completando su 13ª temporada con el Bayern y este miércoles jugará el partido 510 bajo los palos del equipo bávaro. Poco o nada puede sorprender a día de hoy al guardameta germano pero sí lo ha hecho el nuevo Santiago Bernabéu.

"El estadio es imponente. Con las pantallas arriba en todo el estadio... tiene algo especial, algo histórico. No hay otro estadio en Europa tan imponente para jugar. Nos alegra mucho jugar aquí", admitió Neuer.

El capitán del Bayern de Múnich lanzó una arenga pública a sus compañeros para crecerse este miércoles ante el Real Madrid y lograr el pase a la final de la Champions League, competición que ha ganado en dos ocasiones (2013 y 2020).

"Desde el punto de vista emocional, nos enfrentamos a un equipo estupendo. Pero tenemos que seguir siendo nosotros mismos y tener confianza en nosotros mismos y en nuestros compañeros. Nos tenemos que ayudar el uno al otro. No podemos quedarnos estancados o asustarnos. La presión la tenemos que convertir en algo positivo. Y mañana lo vamos a intentar. Si lo conseguimos, vamos a ser un candidato para la final", indicó Manuel Neuer.

"No he venido con miedo. Ni mucho menos. Tenemos confianza en nosotros. Sabemos del partido que hicimos la semana pasada y conocemos al rival. Hemos estado cerca de ganar al Real Madrid en casa y también la tendremos de ganar en Madrid", avisó el portero alemán.

Neuer ofreció la que, a su juicio, será la clave del partido ante el Real Madrid.

"Depende de la forma de ambos equipos mañana. La diferencia puede ser el primer gol, ver quién mete el primero. En casa fallamos por no haber aprovechado la oportunidad para marcar los primeros, pero cuando nos enfrentamos a un equipo como el Real Madrid todo depende de los detalles. Todos estamos muy concentrados y no queremos cometer el más mínimo error porque los dos equipos tienen grandes jugadores ofensivos", analizó Neuer.

"Harry Kane va a ser un factor muy importante para nosotros mañana, porque es capaz de hacer un gol con cada pase que reciba", añadió el capitán del Bayern.

El guardameta alemán aseguró que no está pensando en la posibilidad de que la eliminatoria se decida en la tanda de penales.

"Es una semifinal y los porteros estamos preparados para todo. También para una tanda de penaltis, pero no partimos con esa idea. Peligrosos en los penales son todos. En el Real Madrid y en el Bayern de Múnich. Claro que influye el 'vacile' entre jugador y portero, pero al final el jugador es el que decide dónde va a tirar", explicó Neuer.

El cancerbero germano no quiso destacar a ningún jugador del conjunto blanco: "Me cuesta nombrar a un solo jugador porque el Real Madrid tiene muchos delanteros, centrocampistas... Está Jude, Vinícis, con su excelente partido de ida, pero muchos jugadores pueden marcar la diferencia".

"Bellingham ha llegado aquí como una bomba. Ahora está jugando en una posición más ofensiva que en el Dortmund, pero nadie se esperaba que marcase tantos goles. Tampoco que hubiera un jugador que marcase tantos goles después de la marcha de Karim Benzema. Todos los jugadores del Bayern hemos visto a Jude por sus años en el Dortmund y sabemos que puede marcar la diferencia", avisó Neuer.

Tuchel, sobre el Madrid: "Tiene un 51% de posibilidades de ganar"

Thomas Tuchel, técnico del Bayern de Múnich, no quiso centrarse en "el mito del Real Madrid" ni hablar de ello con sus jugadores, aunque aseguró que el conjunto blanco "tiene un 51% de posibilidades de ganar" por el hecho de jugar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol en el Santiago Bernabéu.

"Hay que jugar el partido. Con los jugadores no hablamos del mito del Real Madrid, aunque sabemos que es uno de los estadios más difíciles donde ganar; pero no imposible. En la ida jugamos mejor y no ganamos. El Real Madrid tiene un 51% de ganar por jugar en casa", admitió Tuchelñ.

"¿Cómo voy a explicar yo el mito? Yo de pequeño ojeaba los libros sobre los éxitos del Real Madrid y siempre aparecía Emilio Butragueño; si me quedaba despierto a ver una final siempre salía Butragueño... y me viene a la memoria esa imagen. Es uno de los clubes más importantes del mundo y va a ser una semifinal magnífica. Es un regalo y una obligación. Estamos jugando una semifinal para llegar a la final", apuntó el técnico del Bayern.

