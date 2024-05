La desorbitada cantidad de dinero por la que subastarán varios relojes de lujo de Michael Schumacher

Más de 10 años han pasado ya desde que Michael Schumacher sufriera un gravísimo accidente mientras esquiaba en los Alpes (Suiza), y desde entonces su estado de salud ha sido una incógnita, a la vez que su familia lo ha querido mantener en la más estricta intimidad y dando información sobre los 'avances' del alemán muy a cuentagotas.

Ponen a la venta sus relojes

El misterio que le rodea es directamente proporcional al valor que se le da a sus pertenencias. Por ejemplo, los relojes son una de las pasiones del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 y ahora van a salir a subasta. Todo tiene su explicación.

Ayudará a que la familia afronte los gastos

A nadie se le escapa que la venta de estas piezas únicas será una gran ayuda para la familia Schumacher, que tiene que hacer frente a gastos médicos millonarios para mantener con vida y en las mejores manos al Káiser. La subasta de algunos de sus relojes tendrá lugar el próximo 13 de mayo.

Reaglos y dedicatorias de Jean Todt

Remi Guillemin, jefe de relojes en Christie's Europase, se pronuncia sobre el valor y la marca de estos productos de auténtico lujo: "Incluyen un Audemars Piguet y un F.P.Journe, que conmemoran un campeonato y que fueron un regalo de Jean Todt, el director de la escudería Ferrari, su amigo del alma".

Estos relojes fueron fabricados específicamente para él, uno de ellos rememora su sexto mundial y lleva una dedicatoria especial de Todt 'Navidades de 2003'. Por delante, esferas con un casco, el cavallino rampante y 6 estrellas. No obstante, la joya de la corona es otra: un F.P Vagabond Dash: "Estimado entre 1 y 2 millones de euros... es un reloj hecho para Michael Schumacher, sin intención de comercializarlo", asegura Guillemin.

Celebra sus 7 campeonatos con 7 esferas con la 'V' de victoria, con los colores de Ferrari más evidentes y con otra dedicatoria de Jean Todt, una de las pocas personas que pueden visitar hoy día al piloto.

Las últimas informaciones sobre Schumacher

Por otra parte, las últimas informaciones o rumores acerca del estado de salud del expiloto llegaron a principios de año cuando su exjefe Nick Fry se pronunció sobre estos: "Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él. Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al 100% que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", apuntó en el portal 'Online Betting Guide'.

Dijeron que ya se sentaba en la mesa junto a su familia

"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", concluyó Fry.

