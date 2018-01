Zidane: "Yo creo en mi plantilla y veremos qué pasa al final"

"NO VAMOS A BAJAR LOS BRAZOS"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a reiterar su apoyo a la plantilla y aseguró que tanto él como los jugadores están satisfechos pese a que no pueden estar contentos al no haber ganado. "No hemos ganado, pero pasamos, que es lo importante. Necesitamos ganar dos o tres partidos seguidos para recuperar la confianza. No vamos a bajar los brazos", explicó Zidane.