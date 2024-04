Kelly Slater se despedirá de la WSL compitiendo en Tahití y Fiji

Kelly Slater tendrá su particular 'last dance' en las olas de Teahupo'o y Cloudbreak después de que la World Surf League (WSL) haya otorgado una doble wild card al once veces campeón del mundo para que pueda competir en los dos icónicos eventos, antes de las finales en Lower Trestles (California) en el mes de septiembre.

El surfista de Cocoa Beach, que está a punto de ser padre por segunda vez a los 52 años y tras operarse de la cadera, participó hace unos día en el mítico evento de Margaret River (Australia), donde pese a no pasar el corte de mitad de temporada fue capaz de ganar su primera manga del año, justo cuando se cumplían 30 años de su primera victoria en el evento del suroeste de Australia.

"Kelly Slater competirá en el SHISEIDO Tahiti Pro y Corona Fiji Pro 2024. El 11 veces campeón del mundo y surfista más condecorado de todos los tiempos buscará aumentar sus estadísticas legendarias en estos lugares", anuncaiaba la organización de la WSL en sus redes sociales.

Kelly Slater es la mayor leyenda de la historia del surf y cuenta con 11 títulos mundiales (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008 , 2010 y 2011), siendo el surfista más precoz (20 años) y más longevo (39 años) en coronarse como capeón del mundo. Además, el surfista estadounidense cuenta con 56 victorias en evenetos del CT, cinco de las cuales las ha logrado en Teahupo'o (2000, 2003, 2005, 2011, 2016) y otras cuatro en Cloudbreak, Fiji (2005, 2008, 2011, 2012).

Además, como recuerda la WSL, Kalley Slater ha firmado tres de las diez rondas perfectas que se han registrado hasta la fecha en la historia de la WSL, dos en Tahití (2005, 2016) y una en Fiji (2013).

El SHISEIDO Tahiti Pro está fijado entre el 22 y el 31 de mayo, mientras que el Corona Fiji Pro 2024 se celebrará entre el 20 y el 29 de agosto.

