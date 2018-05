Giménez: "Este Atlético no es el Atlético que estamos acostumbrados a ver"

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, aseguró, tras la derrota contra el Espanyol por 0-2, que este equipo rojiblanco no es el que están "acostumbrados a ver", que es lo que "más duele", pero abogó por "levantar la cabeza" y olvidar ya este encuentro.

"Somos pocos y la acumulación de partidos a lo largo de la temporada genera un cansancio lógico, pero no es excusa. No hemos hecho un buen partido. No queda otra que levantar la cabeza y no pensar en este partido. Este Atlético de Madrid no es el Atlético de Madrid que estamos acostumbrados a ver", valoró en rueda de prensa.

"Evidentemente, no tenemos opciones ya en la Liga, pero queremos terminar lo más alto posible. El Atlético de Madrid no sabe que es relajarse. Todos los partidos que jugamos los jugamos para ganar. Hoy no fue un partido de los que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid. Lo que más duele es eso", expuso.

"Siempre hay algo positivo, capaz de que es un llamado de atención para saber que nosotros no somos mejores que nadie si no competimos como competimos siempre. Creo que tenemos que seguir la línea que tuvimos siempre de sacrificio, intensidad y esfuerzo grupal. La realidad nuestra es salir campeón de la Europa League y tenemos que seguir la línea que tuvimos toda la temporada para poder ganarla", continuó.

Giménez advirtió de que aún no miran a la final europea del próximo 16 de mayo. "Nosotros tenemos una filosofía, que es pensar en el partido siguiente, no en el futuro. No nos jugamos nada en la Liga, pero sí el prestigio de quedar segundos, que no es lo mismo que terceros, y más en una Liga con Real Madrid y Barcelona", dijo.

"Pensamos en ganar. En ningún momento pensamos en la final de Lyon. Si bien tuvimos un golpe emocional muy positivo por esta clasificación para la final, el partido ante el Espanyol no tiene nada que ver con la final. No estamos pensando en la final", remarcó.